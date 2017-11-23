На Киевщине разоблачили преступников, которые продавали органы подростков в РФ

5735 просмотров
Четверг, 23 ноября 2017, 19:09

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые вербовали несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в Россию.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам прокурора, трое украинцев искали несовершеннолетних в социальных сетях, которые готовы за деньги стать незаконными донорами органов.

"Мы ликвидировали канал незаконной трансплантации органов ... Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции ... провели совместную операцию и установили группу лиц, которые пытались вывезти в Москву людей для донорства органов", - сказал Чибисов.

Трое организаторов преступной схемы - украинцы, склонные к ведению асоциального образа жизни, один из них находится под следствием за грабеж.

"Установлено трех пострадавших детей - 14, 15, 16 лет ... Дети из нормальных семей", - уточнил прокурор.

Он отметил, что злоумышленники соблазнили подростков возможностью получить 30 тысяч долларов за операцию. Еще одна пострадавшая - 32-летняя женщина.

Сами организаторы преступления должны были получить около 200 тысяч долларов за подбор доноров и вывоз их для проведения операции в России - изъятие 5% печени.

В то же время Чибисов не уточнил, с кем из России работали фигуранты преступления, от кого поступал заказ на подбор нелегальных доноров. Прокурор отметил, что еще продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса.

 
 

Темы: Киев полиция прокуратура Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело патрульного Олийныка сдвинулось с места 23 ноября 2017, 17:32
Дело об убийстве ветерана АТО в центре Киева передали в суд 23 ноября 2017, 13:55
Кризисная коммуникация: почему ОККО уступила жителям Позняков 23 ноября 2017, 10:15
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
На Киевщине разоблачили преступников, которые продавали органы подростков в РФ
Трубаров ответил на дело ГПУ: Политическая игра окружения Луценко
Дело патрульного Олийныка сдвинулось с места
После обысков крымских татар отправили в СИЗО
Все новости
исследование

Самые внимательные водители – женщины "за 30"

итоги

Общественное вещание: революция, сдвинувшая с места медиа

Спецпроект

Куда делись все хорошие люди с Евромайдана?