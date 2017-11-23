В Киеве приговорили к 8 годам водителя, сбившего 2 девочек на Осокорках

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Четверг, 23 ноября 2017, 21:04

Дарницкий суд Киева с участием прокуратуры признал 32-летнего мужчину виновным в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Из-за упорной позиции прокуратуры города Киева водителя признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и осудили к максимальному лишению свободы, предусмотренному санкцией статьи, а именно 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Как известно, 6 августа 2017 года на Осокорках в Киеве пьяный водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости вылетел с дороги и сбил двух девочек 2006 и 2008 года, одна из них скончалась.

После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места преступления. Однако его задержали свидетели аварии, а впоследствии и правоохранители.

Темы: Киев суд ДТП прокуратура дети
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