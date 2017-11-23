Киевляне вложили в Театр на Подоле в три раза больше, чем Roshen - "Схемы"

Сумма денег из бюджета столицы, вложенных в Театр на Подоле втрое превышает меценатский вклад корпорации Roshen.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналисты отметили, что не смогли найти данные о финансировании театра из бюджета Киева за весь период, начиная с 1992 года, потому что якобы часть из них утрачена во время Революции достоинства.

"В связи с событиями, произошедшими во время проведения массовых акций гражданского протеста в 2013-2014 годах, информацию о финансировании из бюджета города Киева объектов капитального строительства к 2014 году в департаменте финансов потеряно", - ответили в департаменте финансов Киевской городской администрации на запрос редакции.

Из-за этого они проанализировали имеющиеся данные бюджетных средств с 2000 по 2015 год с учетом изменения курса доллара и пришли к выводу, что эта сумма в три раза превышает вклад Roshen, размером 174 миллиона гривен.

Отмечается, что к этому времени корпорация не была меценатом реконструкции театра.

"В течение 15 лет на реконструкцию театра в бюджете закладывались разные суммы. Меньше в 2014 - 434,6 тысячи гривен, больше всего в 2006 - 35 миллионов. Общая сумма с 2000 по 2015 годы составляет 103,75 миллиона гривен. А это всего на треть меньше за 174 миллиона заявленного взноса "Рошен", - говорится в сообщении.

Журналисты посчитали, что в долларовом эквиваленте, с учетом изменения курса, в течение периода финансирования театра из бюджета Киева выделили 17,61 миллиона долларов. Вклад Roshen составил 6,8 миллиона долларов.

В "Схемах" спросили у президента Петра Порошенко, почему во время официального открытия он поблагодарил только Roshen.

"Обращайтесь к Roshen, пусть они дадут вам ответ. Все просто. Я думаю, что вы имеете неточную информацию. Проверьте, и я тоже проверю", - ответил президент.

Кроме того, журналисты отправили запрос кондитерской корпорации с вопросом, почему на табличке здания речь идет лишь о средствах корпорации, потраченных на реконструкцию театра.

"Информация, связанная с указанной реконструкцией в период до появления мецената не касается корпорации Roshen", - говорится в ответе пресс-службы.

Бывший начальник Главного управления культуры и искусств Александр Быструшкин заявил, что городские бюджетные средства не всегда осваивались в запланированном объеме, а власть управляла строительством неэффективно.

"Мы хотели его открыть в 2007 году. И открыли бы. Потому что к лету, когда состоялись перевыборы, и Черновецкий со своей расчудесной молодой командой пришел к власти, то там уже было на 80 процентов построено. Такие хозяйственники пришли ... Кустарники выросли на том недострое", - сказал он.

Кроме того, "Схемы" поинтересовались у СБУ о результате расследования по делу 2011 года о хищении более двух с половиной миллионов гривен во время реконструкции театра.

"В Главном управлении отсутствует информация о состоянии расследования указанного уголовного дела и возможного привлечения каких-либо лиц к уголовной ответственности. Главным управлением материалы направлены в прокуратуру Подольского района (в настоящее время Киевская местная прокуратура №7)", - ответили в СБУ.

Отмечается, что руководитель прокуратуры №7 передал запрос в Нацполицию. А в Нацполиции сообщили, что не имеют такого производства.

Как известно, осенью 2016 года киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра (так называемого Театра на Подоле), возведенного на Андреевском спуске.

Кондитерская корпорация "Рошен" выделила на эту реконструкцию 165 млн гривен.

29 ноября 2016 фасад нового здания театра открыли.

26 сентября пресс-служба корпорации Roshen сообщила, что проектная документация по реконструкции Театра на Подоле получила положительное заключение Украинской государственной строительной экспертизы.

29 сентября Госархстройинспекция приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле.

После этого мэр забыл о своем обещании не вводить театр в эксплуатацию без согласия общины и сказал, что споры вокруг Театра на Подоле прекратятся, когда начнутся представления.