В похищении данных Uber подозревают российских хакеров

Около тысячи пользователей онлайн-сервиса заказа такси Uber считают, что их аккаунты взломали российские хакеры.

Об этом пишет британская газета The Times.

"Более 800 американцев и британцев жаловались на то, что получали счета в рублях за поездки Москвой и Петербургом, которые на самом деле не заказывали", - говорится в сообщении.

The Times также пишет, что количество сломанных аккаунтов может увеличиться.

Как известно, в 2016 году хакеры похитили данные 57 миллионов пользователей Uber. Компания скрыла факт похищения и заплатила хакерам 100 тысяч долларов за удаление инофрмации.