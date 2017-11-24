Оккупанты завезли в Крым около 300 тысяч россиян - Джемилев

Россия завезла в оккупированный Крым 250 тысяч человек из ОРДЛО и еще около 300 тысяч - с РФ.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе", - сообщил Джемилев.

"250000 человек они привезли из Донецкой и Луганской областей, этих "ватников", многие из них - бандиты, которые участвуют в беззаконии, и не менее 250 000, а то и 300-400 тысяч, по разным оценкам, жителей Российской Федерации", - подчеркнул политик.

"Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано ... В этих структурах, где эти данные, нет практически ни одного крымского татарина. Все очень засекречено", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Кашке стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.