Европейская народная партия раскритиковала Порошенко за депортацию грузин - Саакашвили

Представители Европейской народной партии раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за депортацию грузинского журналиста и ветеранов АТО.

Об этом на своей странице в Facebook написал Михеил Саакашвили.

"На саммите "Восточного партнерства" представитель грузинской партии Национальное движение, Ника Мелия, раскритиковал Порошенко за депортацию грузинского журналиста и грузинских ветеранов АТО. На что тот ответил, что большое количество депортированных - это грузинские воры в законе", - заявил Саакашвили.

"Президент нагло врет. Они намеренно смешали грузинских криминальных авторитетов вместе с грузинскими офицерами, которые всю жизнь вместе со мной в Грузии боролись против криминальных авторитетов и очищали от них Грузию. Они это сделали для того, чтобы опорочить имя офицеров и для того, чтобы скрыть издевательство над журналистом", - убежден третий президент Грузии.

"В целом большинство членов Европейской народной партии очень живо интересовались ситуацией. Завтра они хотят отдельно встретиться по этому поводу с представителями Грузии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с депортацией журналиста", - подчеркнул Саакашвили.

Как известно, 15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

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