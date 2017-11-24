Соперником Путина на выборах планируют сделать бизнесмена и либерала – СМИ

В администрации президента обсуждается вопрос о выдвижении соперником Владимира Путина на президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю.

По словам человека, близкого к администрации президента, в качестве соперника Путина может рассматриваться выдвижение экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Однако другие источники издания этого не подтверждают.

Также, ожидается, что своего кандидата выдвинет Партии роста, защищающая интересы бизнеса.

"Мы будем обсуждать различные варианты, и все это решится в ближайшие дни", - сообщил председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению социологов, у населения нет потребности в либеральном кандидате, но продвинутые группы граждан могут поддержать кандидата от бизнеса.

По мнению политологов, кандидат от бизнеса нужен Кремлю для расширения повестки кампании и оживления перечня участников, а кандидат-либерал – для репутации выборов: и внутренней, и внешней.

Как известно, о намерении участвовать в президентских выборах уже объявили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова.

В ноябре СМИ сообщили, что Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.