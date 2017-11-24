В НБУ рассказали, как Украина "заваливает" продуктами другие рынки

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Пятница, 24 ноября 2017, 10:37

Член правления НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина существенно наращивает экспорт своей продукции.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Еще несколько лет назад все говорили, что Украина не сможет экспортировать эту продукцию (мясомолочные продукты - ЭП) в Европу из-за несоответствия стандартам качества", - сказал Сологуб.

Теперь же, по его словам, мы начинаем "заваливать" своими продуктами другие рынки.

"Украина держит почти 60% мирового рынка подсолнечного масла, сливочное масло все лучше продается в Северной Африке, Турции и Голландии, активно растет экспорт курятины в Египет и Евросоюз", - добавил член правления НБУ.

Ранее сообщалось, что экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны ЕС увеличился на 39,8%.

Экономическая правда

Темы: НБУ торговля мир
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