Земан говорит, что просил Путина способствовать освобождению историка Козловского

Президент Чехии Милош Земан заявляет, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября попросил его повлиять на освобождение украинского ученого, историка-религиоведа Игоря Козловского, которого удерживают боевики "ДНР".

Об этом он сказал журналистам в Москве 23 ноября, сообщает "Радио Свобода".

"Это можно технически решить так, чтобы его (Козловского – ред.) внесли в соответствии с минскими договоренностями, в перечень на обмен или заложниками, или заключенными", - сказал Земан.

По его словам, он просил Путина повлиять на освобождение Козловского через помощника российского президента Владислава Суркова, которого Земан назвал "офицером связи" между Россией и "ДНР".

Земан также рассказал, что примерно полгода назад написал письмо главарю "ДНР" Александру Захарченко и просил, чтобы тот освободил Козловского.

"Ответа я не получил, что есть хамство и невежливость, так что в следующий раз я буду высказываться о "Донецкой республике" крайне брезгливо", - добавил Земан.

Президент Чехии напомнил, что Козловский, которого боевики обвинили в "шпионаже", написал около 50 профессиональных книг, и заметил: "Если бы я написал 50 книг, я не имел бы времени на шпионаж".

Как известно, в мае так называемый "военный трибунал "ДНР" "приговорил" незаконно удерживаемого донецкими боевиками украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

По словам сына ученого Александра, "суд" боевиков "не принял во внимание ни возраст 63-летнего ученого, ни то, что у него есть сын-инвалид, нуждающийся в его заботе".

В Украине и по миру неоднократно проходили акции #FreeKozlovsky с требованием освободить Игоря Козловского из плена боевиков.

А правозащитная организация Amnesty International признала Козловского "узником совести".

Как известно, во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы Президент Чешской Республики Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине в виде нефти или газа.

Земан такоже верит, что в долгосрочной перспективе Россия может стать членом ЕС.

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