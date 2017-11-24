Турчинов: Россия увеличила свой военный контингент на Донбассе

1221 просмотр
Пятница, 24 ноября 2017, 11:32

Эскалация конфликта на Донбассе и потери Вооруженных сил Украины связаны с увеличением количества российских военных на временно оккупированной территории.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 24 ноября.

"Происходят конфликтные ситуации между различными криминальными группировками, которые входят в оккупационною администрацию на оккупированных территориях на востоке нашей страны. И в связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, российский контингент, который находится на оккупированной территории", - сказал он.

"В связи с этим возникли проблемные вопросы, в том числе и военные столкновения, о которых мы сегодня знаем. К сожалению, во время этих столкновений, в частности, в районе Крымского, не только враг понес значительные потери, но и потери понесли украинские военные. Мы в течение суток имеем 5 погибших", - добавил Турчинов.

Он подчеркнул, что это очень серьезная для Украины проблема, но отметил, что СНБО понимал, что будут обострения.

"Мы анализировали ситуацию и понимали, что будут происходить обострения в связи с увеличением присутствия российских войск на оккупированных территориях, но вооруженные силы Украины контролируют ситуацию", - сказал Турчинов.

Он убежден, что украинские военные не только дадут отпор "провокациям российских войск", но и значительно улучшат свои позиции.

Как известно, за прошедшие сутки, 23 ноября, боевики 7 раз нарушили перемирие – 5 бойцов ВСУ погибли, еще 4 – получили ранения.

Ирина Балачук, УП
Темы: Донбасс АТО Росcия СНБО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Земан говорит, что просил Путина способствовать освобождению историка Козловского 24 ноября 2017, 10:39
Сутки в АТО: 7 обстрелов, 5 погибших 24 ноября 2017, 07:12
МИД Украины выразил протест в связи с 71-м "гумконвоем" РФ 24 ноября 2017, 00:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова
Детективам НАБУ предложили взятку в 800 тысяч долларов
Зеленский возмутился: Поборите кумовство, а потом боритесь со "Сватами"
Хроника 24 ноября. Крупнейшая трагедия на шахте Засядько и антитимошенковский тур Ющенко
Все новости
Видео

Швейцарская деревня предлагает 60 тычяч евро тем, кто поселится в ней

урбанизм

"Соты" на стенах домов для бездомных Нью-Йорка

афиша

Как плодотворно и интересно провести в Киеве эти выходные