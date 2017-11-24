В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова

3206 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 11:37

Служба безопасности заявляет, что полномочный представитель главы Чечни в Украине Рамзан Цицулаев находился в Украине незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 24 ноября.

"СБУ получила информацию относительно незаконного пребывания в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом и отвечал за реализацию в нашей стране политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что после Революции Достоинства человек покинул территорию нашего государства и находился в Грозном.

По данным СБУ, в конце сентября иностранец вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", – отмечают в СБУ.

В ведомстве поясняют, что выдворили Цицулаева в Россию, потому что его действия угрожали национальной безопасности Украины.

"Он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, поэтому в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", – говорится в заявлении СБУ.

23 ноября стало известно, что СБУ задержала полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева, отвезла его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали.

Издание "Росбалт" со ссылкой на свои источники, писало, что он кому-то "перешел дорогу" в Украине и его решили выдать России, чтобы "убрать с пути".

По информации "Росбалта", Цицулаеву предъявлены обвинения в мошенничестве и применении силы к представителям власти.

По данным СМИ, Цицулаева разыскивали после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане гостиницы "Золотое кольцо".

С 2011 года он был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. В мае 2014 участвовал в освобождении журналистов LifeNews, задержанных Национальной гвардией.

Темы: СБУ Росcия Чечня
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Зеленский возмутился: Поборите кумовство, а потом боритесь со "Сватами" 24 ноября 2017, 10:38
В Украине задержали представителя Кадырова и отвезли к границе РФ 23 ноября 2017, 23:32
В деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп 23 ноября 2017, 12:53
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова
Детективам НАБУ предложили взятку в 800 тысяч долларов
Зеленский возмутился: Поборите кумовство, а потом боритесь со "Сватами"
Хроника 24 ноября. Крупнейшая трагедия на шахте Засядько и антитимошенковский тур Ющенко
Все новости
Видео

Швейцарская деревня предлагает 60 тычяч евро тем, кто поселится в ней

урбанизм

"Соты" на стенах домов для бездомных Нью-Йорка

афиша

Как плодотворно и интересно провести в Киеве эти выходные