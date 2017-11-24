Суд отказал Лещенко и взялся за дело относительно Манафорта

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Пятница, 24 ноября 2017, 11:56

Окружной админсуд Киева 30 января рассмотрит иск депутата Борислава Розенблата к директору Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и депутата Сергея Лещенко.

23 ноября состоялось предварительное судебное заседание по этому делу, сообщает пресс-служба суда.

Розенблат подал иск к Сытнику и Лещенко о разглашении и распространении информации о наличии имени гражданина США Пола Манафорта и его подписей в "черной бухгалтерии" "Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что привело к вмешательству в избирательные процессы США в 2016 году и причинило ущерб интересам Украины.

Лещенко через канцелярию суда подал заявление о прекращении производства по делу.

Суд постановил отказать в удовлетворении данного заявления, закончить подготовительное производство и назначить дело к судебному разбирательству.

В то же время, Окружной административный суд Киева решил рассмотреть в судебном заседании заявление и ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании пропуска истцом срока обращения в суд и отсутствия у последнего административной процессуальной дееспособности.

Суд предложил Розенблату представить письменные объяснения с указанием уважительности причин пропуска срока обращения в суд.

Следующее судебное заседание состоится 30 января.

Темы: Манафорт Лещенко Розенблат суд США
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