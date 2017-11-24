Сайт Плотницкого больше недоступен

Сайт главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого на данный момент недоступен.



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Как известно, после конфликта с отстраненным так называемым "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий в конце концов сбежал в Москву.



Как сообщалось, 24 ноября в оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала, в городе значительно уменьшилось количество военной техники.