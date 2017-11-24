Сайт Плотницкого больше недоступен

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Пятница, 24 ноября 2017, 12:09

Сайт главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого на данный момент недоступен.

При попытке зайти на страницу появляется сообщение об отсутствии доступа.

 

Как известно, после конфликта с отстраненным так называемым "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий в конце концов сбежал в Москву.

Как сообщалось, 24 ноября в оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала, в городе значительно уменьшилось количество военной техники.

Темы: "ЛНР" ОРДЛО
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