Зима будет способствовать обострению на Донбассе – Хуг

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Пятница, 24 ноября 2017, 12:22

В ОБСЕ считают, что прохладная погода может способствовать новой эскалации ситуации в Донбассе.

Об этом предупредил в интервью немецким изданием первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг, передает Deutsche Welle.

"Когда земля зимой замерзнет, к сожалению, будет еще легче перевозить тяжелое оружие", - заявил он.

По словам Хуга, в течение последних недель количество нарушений режима прекращения огня постоянно росло.

Он добавил, что на некоторых участках почти 500-километровой линии соприкосновения стороны конфликта стоят так близко, что могут видеть друг друга.

Заместитель главы миссии рассказал также, что на Донбассе снова и снова применяются танки, артиллерийское оружие и реактивные системы залпового огня.

Как известно, 15 ноября главными темами переговоров в Минске стали вопросы соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и безопасность гражданского населения.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДО и ОРЛО подтверждает свою полную приверженность перемирию", - озвучил текст совместного заявления группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Темы: Донбасс ОБСЕ АТО
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