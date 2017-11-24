Порошенко посоветовался с Меркель по ситуации в Луганске

Президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Стороны обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран скоординировали дальнейшие шаги относительно инициативы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

"Порошенко и Меркель договорились принять максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму", - рассказывает пресс-служба.

Президент Украины подчеркнул, что длительная российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требуют продолжения действия санкций в отношении России.

Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандском формате.

Кроме того, Порошенко рассказал Меркель о реформах, которые удалось осуществить в Украине этой осенью, и о дальнейшем реформировании страны.

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