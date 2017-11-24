НАПК решило полностью проверить Семенченко

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Пятница, 24 ноября 2017, 14:41

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации депутата "Самопомочи" Семена Семенченко за 2015 год.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передают "Українські новини".

За 2015 год Семенченко задекларировал 72,3 тысяч гривен доходов. Весь его доход составила заработная плата.

Недвижимым имуществом, транспортными средствами, вкладами в банках, ценными бумагами и другими активами депутат, согласно той декларации, не владел.

Семья Семенченко, в которой есть три сына, якобы не имела дохода в 2015 году.

Темы: Семенченко НАПК
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