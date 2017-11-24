Суд снова перенес апелляцию ГПУ относительно Каськива

Апелляционный суд по ходатайству адвоката перенес на 4 декабря рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

"Украинской правде" об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

"Слушание перенесли по ходатайству стороны защиты об отложении слушания. Причина - выяснение, какими полномочиями обладает прокурор в связи с вступлением в силу переходных положений к уголовному процессуального законодательству", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что слушание по Каськиву должно состояться 4 декабря в 11.10.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд снял с рассмотрения 13 ноября рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения Владиславу Каськиву за того, что Печерский райсуд не передал материалы дела апелляционному суду.

Тогда слушание перенесли на 23 ноября.

Как известно, 1 ноября экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).