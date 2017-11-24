В лесагентство в Киеве ворвались люди с мешками

В помещение Государственного агентства лесных ресурсов в Киеве ворвались около 10 человек, которые оставили после себя мусор и мешки с чем-то неизвестным.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, это произошло в пятницу около 12:00.

"Они оттолкнули работника охраны помещения и поднялись на третий этаж в приемную председателя агентства, где оставили мусор и мешки с неизвестным содержимым", - говорится в сообщении.

Гослесагентство пожаловалось на вторжение в правоохранительные органы.

В агентстве отметили, что неизвестные лица в пятницу также "караулили" под зданием информагентства "УНИАН", когда там проходила пресс-конференция с участием представителей Профсоюза работников лесного хозяйства и экспертов.

"Участники пресс-конференции информировали СМИ о результатах Всеукраинского собрания профсоюзного актива лесохозяйственной отрасли по одобрению правительством Стратегии реформирования лесного хозяйства на период до 2022 года", - рассказывает пресс-служба.

В ведомстве расценивают подобный поступок как попытку запугивания работников лесного хозяйства и экспертов "с целью дискредитации всей лесной отрасли".