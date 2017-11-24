Решение саммита ВП намекает на возможное присутствие миротворцев на Донбассе

В принятой итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" содержится намек на возможное присутствие миротворцев на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что участники саммита приветствуют привлечение и усиленную роль ЕС в разрешении конфликтов и его усилия по восстановлению доверия в рамках или в поддержку согласованных форматов переговоров и процессов, в том числе через непосредственное присутствие ЕС (в конфликтных регионах) в случае необходимости.

Участники саммита выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях "Восточного партнерства".

Они призывают к восстановлению усилий по содействию мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права.

"Решение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений являются существенными вопросами социального и экономического развития и сотрудничества", - говорится в документе.

Полный текст декларации читайте на сайте "Европейской правды".