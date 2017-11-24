НАПК отрапортовала о результатах своей работы

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 113 решений о результатах полных проверок электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.



Об этом сообщается на сайте НАПК.



В частности, по два решения касаются президента и премьер-министра.



Еще 9 решений касаются вице-премьер-министров, 24 – министров, 4 – сотрудников Администрации президента.



В отношении народных депутатов в НАПК принято 11 решений.



16 решений касаются полных проверок судей, 1 – должностного лица Высшего совета правосудия, 14 – работников прокуратуры, 7 – сотрудников полиции.



Также 7 решений НАПК касались должностных лиц местного самоуправления, 1 – должностного лица областной госадминистрации, 4 – должностных лиц центральных органов исполнительной власти.



Кроме того, в отношении сотрудников Государственной фискальной службы члены агентства приняли 8 решений.



Еще 3 решения касались должностных лиц юридических лиц публичного права.

Остальные 468 проверок продолжаются. В частности, проверяют декларации народных депутатов, судей, сотрудников Национальной полиции, Государственной фискальной службы, центральных органов исполнительной власти, госадминистраций, других органов власти.



При проверке 7 деклараций выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможных признаках правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса, – представление заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленное непредставление декларации.



Выводы по результатам проверок указанных деклараций направлены в правоохранительные органы – Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Донецкой области, Национальную полицию.



НАПК напоминает, что основанием для полных проверок является информация о возможном отражении в декларации недостоверных данных, если есть факты или утверждения, которые можно проверить.