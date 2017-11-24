НАПК отрапортовала о результатах своей работы

555 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 16:56

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 113 решений о результатах полных проверок электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

В частности, по два решения касаются президента и премьер-министра.

Еще 9 решений касаются вице-премьер-министров, 24 – министров, 4 – сотрудников Администрации президента.

В отношении народных депутатов в НАПК принято 11 решений.

16 решений касаются полных проверок судей, 1 – должностного лица Высшего совета правосудия, 14 – работников прокуратуры, 7 – сотрудников полиции.

Также 7 решений НАПК касались должностных лиц местного самоуправления, 1 – должностного лица областной госадминистрации, 4 – должностных лиц центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, в отношении сотрудников Государственной фискальной службы члены агентства приняли 8 решений.

Еще 3 решения касались должностных лиц юридических лиц публичного права.

 

Остальные 468 проверок продолжаются. В частности, проверяют декларации народных депутатов, судей, сотрудников Национальной полиции, Государственной фискальной службы, центральных органов исполнительной власти, госадминистраций, других органов власти.

При проверке 7 деклараций выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможных признаках правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса, – представление заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленное непредставление декларации.

Выводы по результатам проверок указанных деклараций направлены в правоохранительные органы – Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Донецкой области, Национальную полицию.

НАПК напоминает, что основанием для полных проверок является информация о возможном отражении в декларации недостоверных данных, если есть факты или утверждения, которые можно проверить.

Темы: НАПК декларации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК решило полностью проверить Семенченко 24 ноября 2017, 14:41
Соломатина обнародовала свою переписку с "куратором из АП" 24 ноября 2017, 13:14
Главные новости дня – за 60 секунд 23 ноября 2017, 20:35
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко в Брюсселе заявил, что рассчитывает на четыре союза с ЕС
В Египте от теракта в мечети погибли минимум 184 человека
Лукашенко обсуждал "шпионский" скандал с Порошенко в ОАЭ
Порошенко посоветовался с Меркель по ситуации в Луганске
Все новости
Фото

Археологи нашли на дне озера крепость, которой 3 тысячи лет

опрос

74% молодежи Украины не доверяют политическим лидерам

живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча