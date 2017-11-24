Задержанных в четверг крымских татар посадили под стражу

Так называемый "суд" в оккупированном Россией Крыму арестовал на 2 месяца четырех крымских татар, которых 23 ноября задержали ФСБшники.

Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

По его словам, решениями "Киевского районного суда" Симферополя до 15 января 2018 года заключены под стражу Казим Аметов, Асан Чапух, Руслан Трубач и Бекир Дегерменджи.

Решение принимали "судьи" Виктор Можелянский и Янина Охота.

Как известно, 23 ноября российские силовики увезли в изолятор временного содержания крымскотатарских активистов, задержанных в аннексированном Россией Крыму.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.