"Минирование" распространилось на ТРЦ в Виннице и Львове: идет эвакуация

В полицию поступили сообщения о минировании одного ТРЦ в Виннице и двух во Львове.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, из зданий эвакуировали 2000 человек.

Как сообщает полиция Винницкой области в Facebook, в Виннице полиция с собаками проверяет на наличие взрывчатки торговый центр "МагиГранд".

"Сегодня в 18:00 по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о минировании торгового центра "МагиГранд" в г. Винница. Проведена эвакуация работников и посетителей торгового центра", - говорится в сообщении.

Позднее в ГУ НП сказали, что взрывчатки в здании не нашли.

Как сообщалось, в пятницу поступили сообщения о минировании всех станций Киевского метрополитена, аэропортов "Киев", "Борисполь", "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск", а также ГП "Антонов".

Впоследствии стало известно, что в аэропортах "Киев", "Днепр" и "Одесса" взрывчатки не нашли.

Мария Думанская, Евгений Кизилов, УП