Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины - Сийярто

Правительство Венгрии не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто во время саммита в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

"Мы не можем этого сделать и поддержать евроатлантические усилия, ведь Киев пренебрег правами нацменьшинств и грубо нарушил соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившее в силу в начале сентября", - сказал Сийярто.

Если для Украины важно интегрироваться в структуры ЕС и НАТО, она должна выполнить свои международные обязательства, и отозвать, по мнению министра, "дискриминационный" касательно нацменьшинств Украины закон об образовании.

Только в этом случае Украина снова может рассчитывать на полноценную поддержку Венгрии, утверждает Сийярто.

Он отметил, что Венгрия "не принесет в жертву закарпатских венгров на алтаре мировой политики".

Как известно, правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за подписания президентом Порошенком закона "Об образовании".

Кроме того, вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом пообещал изменить образовательное законодательство только после консультаций с румынским меньшинством.