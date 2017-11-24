Суд оставил в должности начальника Харьковского университета Воздушных сил

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Пятница, 24 ноября 2017, 23:07

Дзержинский райсуд Харькова не отстранил от работы начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева, которого арестовали по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Об этом сообщил адвокат Алимпиева.

"Сегодня, определением Дзержинского районного суда Харькова, ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева А.Н. оставлено без рассмотрения. Подчеркиваю, что мой подзащитный не был отстранен от должности начальника ХНУВС им. И.М. Кожедуба и начальника Харьковского военного гарнизона в судебном порядке", - написал адвокат.

Кроме того, сторона защиты подала жалобу на постановление следственного судьи Дзержинского райсуда Харькова от 20.11.2017 года об аресте Алимпиева. Адвокат отметил, что жалобу зарегистрировали и коллегию судей определят автоматически.

Тогда, 20 ноября суд принял решение арестовать Алимпиева с залогом в 1,5 млн гривен. Сам начальник Харьковского университета Воздушных сил не признает свою вину.

17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Темы: суд Харьков
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