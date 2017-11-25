НАТО: 60% русскоязычных аккаунтов Twitter являются ботами

60% всех русскоязычных учетных записей в социальной сети Twitter имеют вид автоматизированных, то есть ботов.

Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базируещегося в Риге исследовательского центра, который способствует трансформации альянса, пишет Голос Америки.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей является ботами", - отмечает доклад.

Исследование под названием Robotrolling отмечает, что его выводы основаны на анализе твитов, которые касались НАТО в странах Балтии и Польше.

Russian-language bots create roughly 70% of all Russian messages about #NATO in the Baltic States and Poland. Our #Robotrolling study reveals emerging trends https://t.co/a922m4yOAX — STRATCOMCOE (@STRATCOMCOE) 24 листопада 2017 р.

"Эта подборка не является репрезентативной по Twitter в целом. Выводы могут быть другими в случае других медиа платформ", - отмечает доклад.

В исследовании подчеркивается, что политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики.

"По нашим оценкам, на такие учетные записи приходится от 5 до 15 процентов всей активности относительно присутствия НАТО в Латвии и Эстонии с марта по июль 2017 года. Сгенерированные ботами сообщения имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше операции НАТО. Сообщения, нацеленные на внутреннюю аудиторию, редко вспоминают российские учения ", - отмечает документ.