НАТО: 60% русскоязычных аккаунтов Twitter являются ботами

60% всех русскоязычных учетных записей в социальной сети Twitter имеют вид автоматизированных, то есть ботов.

Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базируещегося в Риге исследовательского центра, который способствует трансформации альянса, пишет Голос Америки.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей является ботами", - отмечает доклад.

Исследование под названием Robotrolling отмечает, что его выводы основаны на анализе твитов, которые касались НАТО в странах Балтии и Польше.

