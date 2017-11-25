В Батуми из-за пожара в гостинице погибло 12 человек

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Суббота, 25 ноября 2017, 04:25

В Грузии при пожаре в гостинице в черноморском курортном городе Батуми погибло 12 человек.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии, передает Грузия online.

"В Батуми, в результате пожара в гостинице "Леогранд", по предварительной информации погибло 12 человек. На этом этапе проводится их идентификация. Спасатели и полицейские сумели эвакуировать из здания более 100 человек. Среди них есть как постояльцы, так и сотрудники гостиницы. С интоксикацией различной степени тяжести находившиеся в гостинице люди переведены в клиники Батуми", — сказано в сообщении МВД Грузии.

По предварительной информации, пожар возник в спа-салоне от перегрева электропроводки. 

В воскресенье в отеле было запланировано проведение конкурса красоты Мисс Грузия. По словам чиновников, ни одна из участниц конкурса, которые находились в отеле, не пострадали.

Темы: Грузия чрезвычайное происшествие
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