Сутки в АТО: 17 обстрелов, потерь нет

72 просмотра
Суббота, 25 ноября 2017, 07:53

За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на то, что враг продолжает осуществлять обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении с наступлением сумерек российско-оккупационные войска грубо нарушали Минские договоренности на Светлодарской дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали опорные пункты ВСУ неподалеку Новолуганского.

Также незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз противник открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лозового.

На Донецком направлении российские наемники из 82-мм минометов обстреливали защитников Песков, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовому.

Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Двое бойцов, которые считались погибшими, вышли из-под обстрелов 25 ноября 2017, 07:42
ОБСЕ показала видео перестрелки у ДФС 25 ноября 2017, 07:17
Боевики 7 раз нарушили перемирие 24 ноября 2017, 18:29
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Двое бойцов, которые считались погибшими, вышли из-под обстрелов
ОБСЕ показала видео перестрелки у ДФС
В Батуми из-за пожара в гостинице погибло 12 человек
Полиция предупредила о новой атаке вируса-шифровальщика
Все новости
скандал

В Британии разглядели "недопустимое сексуальное поведение" в детской сказке

здоровье

Сигнал тревоги. Как это – жить с синдромом ОКР

Made in Ukraine

Black Friday: распродажи от украинских брендов