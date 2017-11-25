Боевики подтвердили отставку Плотницкого и назначение нового главаря

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Суббота, 25 ноября 2017, 11:51

Так называемые "народный совет "ЛНР" удовлетворил заявление лидера боевиков ОРЛО Игоря Плотницкого об "отставке по собственному желанию" и назначил исполняющим его обязанности Леонида Пасечника.

Об этом сообщает онлайн-ресурс боевиков ОРЛО "ЛИЦ".

Ранее Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья. Его назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, так как он является одним из подписантов этих соглашений.

До назначения выборов нового главы ОРЛО он предложил назначить вр.и.о. главу "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника, который заявил о своей "приверженности Минским соглашениям".

Пасечник работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела. "Министром МГБ" в ОРЛО был назначен в октябре 2014 года. 

Как известно, вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ

Темы: "ЛНР"
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