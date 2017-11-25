СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета
В оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.
Об этом заявили в Службе безопасности Украины 25 ноября.
При этом в СБУ заявили, что в 2015 году Игорь Корнет и руководитель ППК "Вагнера" Дмитрий Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидацией главарей и "зачисткой" вооруженных формирований "Бэтмена", "Косогора", "Фомы", разоружением отдельного казачьего батальона "Всевеликого войска Донского" и его главаря "Тимура".
Служба безопасности обнародовала аудиозаписи переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ.
На записях можно услышать детали планирования и уничтожения главарей боевиков и инициативность Корнета в ходе этих событий.
"СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в Луганске", - отметили в Службе безопасности.
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