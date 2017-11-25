СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета

702 просмотра
Суббота, 25 ноября 2017, 12:53

В оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины 25 ноября.

При этом в СБУ заявили, что в 2015 году Игорь Корнет и руководитель ППК "Вагнера" ​​Дмитрий Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидацией главарей и "зачисткой" вооруженных формирований "Бэтмена", "Косогора", "Фомы", разоружением отдельного казачьего батальона "Всевеликого войска Донского" и его главаря "Тимура".

Служба безопасности обнародовала аудиозаписи переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ.

На записях можно услышать детали планирования и уничтожения главарей боевиков и инициативность Корнета в ходе этих событий. 

"СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в Луганске", - отметили в Службе безопасности. 

Темы: СБУ "ЛНР" Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пропагандиста ОРДО посадили на 5 лет 24 ноября 2017, 21:52
СБУ: Представителя Кадырова выдворили до убийства Окуевой 24 ноября 2017, 13:49
В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова 24 ноября 2017, 11:37
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета
Штаб: На Донецком направлении ожидаем вооруженных провокаций
Двое бойцов, которые считались погибшими, вышли из-под обстрелов
ОБСЕ показала видео перестрелки у ДФС
Все новости
исследование

Киев "обогнал" Берлин и Рим и стал самой зеленой столицей Европы

урбанизм

"Соты" на стенах домов для бездомных Нью-Йорка

Made in Ukraine

Black Friday: распродажи от украинских брендов