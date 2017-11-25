СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета

В оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины 25 ноября.

При этом в СБУ заявили, что в 2015 году Игорь Корнет и руководитель ППК "Вагнера" ​​Дмитрий Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидацией главарей и "зачисткой" вооруженных формирований "Бэтмена", "Косогора", "Фомы", разоружением отдельного казачьего батальона "Всевеликого войска Донского" и его главаря "Тимура".

Служба безопасности обнародовала аудиозаписи переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ.

На записях можно услышать детали планирования и уничтожения главарей боевиков и инициативность Корнета в ходе этих событий.

"СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в Луганске", - отметили в Службе безопасности.