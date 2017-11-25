СБУ выявила "накручивание" голосов под петицией об импичменте Порошенко

СБУ выявила механизм "накручивания" голосов при подаче петиции об импичменте президента Украины на сайте исполкома горсовета Ивано-Франковска.

Об этом 25 ноября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Установлено, что фейковая петиция на сайте Ивано-Франковского горисполкома была зарегистрирована через IP-адрес одной из стран Центральной Азии. Обращение с псевдотребованиями было подписано гражданином Украины, который подозревается в сепаратизме и на тот момент уже находился под стражей", - заявили в СБУ.

По данным оперативников, для создания IP-адреса была создана электронная почта, зарегистрированная с использованием серверного оборудования, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области.

"На момент, когда петицию подписали более 700 учетных записей, правоохранители установили, что только 6 из них были реальными пользователями сети Интернет, а остальные имеют явные признаки "ботов", - отметили в Службе безопасности.

В СБУ также добавили, что вопрос импичмента президента не относится к полномочиям городских советов.

Украинская правда