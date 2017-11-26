У берегов Ливии утонули более 30 мигрантов

По меньшей мере 31 мигрант погиб в субботу, 25 ноября, при попытке пересечь Средиземное море.

Об этом сообщает DW со ссылкой на ливийский морской флот.

По информации агентства, две лодки утонули возле города Гараболли.

Береговой охране удалось спасти около 200 человек.

Согласно данным ООН, с начала 2017 года более 50 тысяч мигрантов прибыли к берегам Италии, а более 1,4 тысячи человек утонули или пропали без вести. Миграционный маршрут из Ливии в Италию Средиземным морем считается самым опасным в мире. В прошлом году из 181 000 мигрантов, попавших на территорию Италии, около 90 % прибыли из Ливии морским путем.