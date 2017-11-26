АТО: после боя под Крымским 1 воин ВСУ попал в плен

Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ после боя под Крымским 23 ноября попал в плен к боевикам.
Об этом сообщает пресс-служба батальона на своей странице в Facebook.
"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя под Крымским - он попал в плен к российским наемникам", - говорится в заявлении.
Как известно, ранее боевики ОРЛО заявили
о гибели "трех участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ" и ранении еще одного в районе поселка Фрунзе.
В пресс-центре штаба АТО не подтвердили эту информацию.
"Сейчас такой информации (о гибели и ранении бойцов) у нас нет. Мы видели это видео. Данную информацию подтвердить не можем, компетентные органы ее проверяют", - заявил УП пресс-офицер центра АТО Василий Лабай.
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