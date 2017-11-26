АТО: после боя под Крымским 1 воин ВСУ попал в плен

Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ после боя под Крымским 23 ноября попал в плен к боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба батальона на своей странице в Facebook.

"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя под Крымским - он попал в плен к российским наемникам", - говорится в заявлении.