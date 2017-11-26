Мугабе получит $10 миллионов за отставку - СМИ

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе получит $10 миллионов в качестве вознаграждения.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в правящей партии "ЗАНУ-ПФ".

Мугабе также будет получать зарплату президента до конца жизни - 150 тысяч долларов ежемесячно.

По информации The Guardian, определенные выплаты получит и его жена Грейс, но точные суммы не указываются.

Как известно, 18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

21 ноября Роберт Мугабе подал в отставку, новым президентом Зимбабве стал Мнангагва. Он будет исполнять обязанности главы государства до выборов 2018 года.