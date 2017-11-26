Полторак наградил 200 военных в зоне АТО - Минобороны

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 02:49

Во время рабочей поездки на Донбасс 25 ноября министр обороны Степан Полторак наградил 200 военнослужащих в АТО.

Об этом сообщает Минобороны, передает "Радио Свобода".

"В субботу глава ведомства лично вручил командиру одной из бригад на Луганщине 9-миллиметровый пистолет АПС, а также награды двум другим командирам - бригадной артиллерийской группы и десантно-штурмового батальона. Кроме этого, он наградил еще более 200 военных в зоне АТО", - говорится в заявлении.

"Благодарю вас за героизм и образцовую службу, за то, что вы делаете каждый день, защищая нашу страну", - сказал Полторак.

"Ко Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря ведомственными наградами будут награждены около 1100 военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения АТО", - сообщил министр обороны.

Темы: АТО Минобороны Полторак
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