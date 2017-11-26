ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима "тишины"

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 03:18

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 24 ноября, который размещен на сайте организации.

"Поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность: всего около 20 взрывов (из которых 11 оценены как выстрелы). Днем 24 ноября команда Миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия в 2 км на юго-запад ", - говорится в отчете.

В то же время количество взрывов в Донецкой области уменьшилась - 60 против 80, зафиксированных ранее.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (количество взрывов уменьшилось - 2 против примерно 10)", - сообщили наблюдатели.

"Миссия и дальше осуществляла мониторинг ситуации в Луганске. По наблюдениям СММ, 24 ноября ситуация в городе оставалась спокойной. Команда Миссии видела не менее 30 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа с белыми нарукавными повязками. Наблюдатели отметили, что примерно половина из них была в балаклавах ", - отметили в ОБСЕ

Темы: АТО ОРДЛО ОБСЕ
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