В Одесской области СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов

Служба безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой блокировали сбыт оружия и боеприпасов в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что участники группировки, в состав которогй входили жители Одессы, организовали торговлю оружием в регионе. Продажа "товара" происходила во время личных контактов с клиентами", - говорится в заявлении.

Сообщается, что СБУ задержала злоумышленников при попытке продажи боевого пистолета "Браунинг".

Также установлен факт продажи пистолета марки "Глок - 19".

Во время обысков правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье и спортивное оружие и большое количество боеприпасов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.