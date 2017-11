Трамп вновь раскритиковал CNN

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил CNN в подаче "фейковых новостей".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!