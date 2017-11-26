ИГИЛ призывает сторонников к терактам в Европе на рождественские праздники - СМИ

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 06:30

Террористическая группировка ИГИЛ призывает нападать на рождественские ярмарки в Германии, Великобритании и Франции.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что агентство BlackOps Cyber, которое собирает данные о киберугрозах, перехватило картинки с соответствующими лозунгами с помощью мессенджеров.

Daily Mail пишет, что агитки начали распространяться в Европе после того, как в Германии задержали 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта.

Как известно, прокуратура Египта подозревает ИГИЛ в причастности к теракту в провинции Северный Синай, в результате которого погибли по меньшей мере 305 человек.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ запустило в эфир шведского радио пропагандистскую песню.

Темы: Европа теракт Великобритания Франция Германия
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