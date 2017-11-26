Под Верховной Радой сгорела палатка протестующих

В Мариинском парке возле Верховной Рады сгорела палатка протестующих.

Об этом сообщила полиция Киева.

"В 9:40 правоохранители заметили задымление в палаточном городке возле Верховной Рады Украины. И полицейские, и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации правоохранителей, возгорание произошло из-за установленной в палатке буржуйки.

Украинская правда