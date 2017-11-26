"Рух визволення" заявляет о похищении своего активиста в Киеве

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 13:26

Организация "Рух визволення" заявила, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виноградского.

Об этом написали на странице организации в Facebook.

"Активист нашего движения, второго командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского (позывной Гал) только что захватили неизвестные на Оболонском проспекте в Киеве. Информация от его жены, которая была с ним. Как она описала: "Посадили в серый джип с номерами 568 48 ВІ", - говорится в сообщении.

Как известно, 24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении активиста, ветерана батальона "Донбасс" Александра Новикова.

По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Также Соболев заявил о попытке проведения обысков в квартире врачей, обслуживающих участников акции - жителей палаточного городка под Верховной Радой.

Украинская правда

Темы: Киев
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