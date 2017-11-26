АТО: Возле Верхнеторецкого - угроза для гражданских, усилят меры безопасности
В районе н.п. Верхнеторецкое усилят меры безопасности из-за серьезной опасности для гражданских лиц.
Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО 26 ноября.
"Подразделения ВСУ совместно с Нацполицией принимают оперативные меры для повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения", - отметили в штабе.
Меры вводятся для обеспечения безопасности людей "от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", говорится в сообщении.
Украинская правда
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