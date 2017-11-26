Тандит подтвердил: на видео боевиков - украинские военнопленные

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 16:36

Советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил, что на видео, обнародованном боевиками ОРЛО - украинские военнопленные, которым позволили связаться со своими родными и близкими. 

Об этом Тандит сообщил в эфире телеканала "112 Украина". 

"Могу лишь подтвердить, что на данных видеокадрах есть наши заложники... По этическим соображениям мы не будм разглашать информацию по личностям, которые там есть", - заявил Тандит. 

"Служба безопасности Украины проводит работу по опознанию наших заложников, которые присутствовали на видео и давали комментарии. Есть определенная процедура, которая используется в данном случае и закон о персональных данных", - отметил он. 

Как известно, ранее в сети появилось видео, обнародованное боевиками ОРЛО, на котором утверждается, что украинские военнопленные общаются с членами своих семей

Отмечалось, что среди пленных - Сергей Гладкий, Анатолий Кучер, Владислав Лактионов, Александр Ищук, Валентин Богдан и Артем Крин. 

Украинская правда 

Темы: пленные Донбасс СБУ
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