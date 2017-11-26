В Новоград-Волынском задержали еще одного активиста "Руха визволення"

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 16:56

В Новоград-Волынском задержали еще одного активиста "Руха визволення", добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко.

Об этом УП сообщил нардеп Егор Соболев, который участвует в акции под Верховной Радой.

По его словам, Литвиненко с позывным "Бэк" - из г.Миргород Полтавской области, был командиром роты в батальоне ОУН и принимал участие в товарной блокаде, а также является одним из организаторов палаточного лагеря на ул. Грушевского в Киеве.

Рух "Визволення" на своей странице в Facebook сообщил также, что Литвиненко участвует в блокаде рядом с Новоград-Волынским  "контрабанды российского топлива в Украину, организованную фирмами Виктора Медведчука".

На видео с камер наблюдения, которое обнародовано на странице Руха, датированным 13:06 26 ноября, видно: участие в задержании берут около 10 силовиков, которые хватают человека возлбе авто и валят его на землю.

Комментариев правоохранителей по поводу задержания в настоящее время нет. 

 
 

Как известно, ранее бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году. Суд над Новиковым состоялся после того, как 24 ноября "Рух визволення" заявил о его похищении.

Кроме того позже "Рух визволення" заявил, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

В полиции заявили, что Виногродский задержан в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Акция под ВР началась с "Всеукраинского сбора" за большую политическую реформу 17 октября. Ее участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Позже участниками акции остались только политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи". Вечером 21 октября участники акции под ВР образовали военный лагерь, в котором также присутствуют "ветераны АТО", и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко, требуя внесения в парламент законов про Антикоррупционный суд и об импичменте, которые требуют принять до 3 декабря.

Украинская правда 

Темы: акции Киев полиция
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