Боевики сократили количество обстрелов до 4, возле Авдеевки шпионил БПЛА

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 18:15

Боевики в воскресенье сократили количество обстрелов до 4, применяя 82-мм минометы, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 26 ноября.

По данным штаба, НВФ вели провокационные обстрелы. В частности, на луганском направлении вели огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенки, из стрелкового оружия - близ Золотого.

На донецком направлении вооруженные провокации произошли в районе Верхнеторецкого. 

"Боевики обстреливали укрепления сил АТО из 82-мм минометов и гранатометов. На Приазовье по силам АТО близ Гнутово огонь вели из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки зафиксирован пролет вражеского БПЛА", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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