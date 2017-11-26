Кадыров заявил, что Немцов был для него "благоприятным персонажем"

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 18:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы, осужденные за убийство оппозиционера Бориса Немцова, невиновны.

Об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 1", пишет Интерфакс.

"По моим пониманиям, по моей информации - они не виновны. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно. Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова - опять же свалили на Кадырова", - заявил он.

"Все вовсю говорят: Кадыров убил Немцова. Немцов - лично для меня, и для команды нашей - он был более благоприятным персонажем", - добавил Кадыров. 

"Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и - так бывает у нас, ошибочные решения. Я думаю, что история даст оценку и поставит все на свои места", - отметил он.

Темы: Немцов Кадыров
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