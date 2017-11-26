ОБСЕ способствовала "тишине" в ОРЛО для передачи погибших бойцов ВСУ - отчет

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 19:21

Миссия ОБСЕ содействовала установлению режима прекращения огня в пгт Новотошковское и пгт Сентяновка (бывшее  Фрунзе) для обеспечения перевозки тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 25 ноября. 

Отмечается, что "тишину" обеспечивали в поселках, подконтрольных ОРЛО и украинской стороне.

"Миссия содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения в Новотошковском и Сентяновке для обеспечения, как сообщалось, перевозки тел погибших военнослужащих ВСУ", - отмечается в отчете.

Находясь в 1,5 км к северу от Сентяновки, члены патруля СММ слышали 2 выстрела из стрелкового оружия в 500 м к северу. 

Ранее боевики ОРЛО заявили о гибели трех участников "диверсионно-разведывательной группы ВСУ" и ранении еще одного.

В ОРЛО заявили, что бойцы "планировали проникнуть в "ЛНР" в районе поселка Фрунзе и осуществить провокации".

Сообщалось также, что тела погибших переданы родственникам для захоронения на подконтрольную Киеву территорию в районе н.п. Счастье, по сообщению боевиков, на месте присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.

Вместе с тем  в пресс-центре штаба АТО эту информацию по состоянию на вечер 25 ноября не подтверждали

23 ноября военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ после боя под Крымским попал в плен.

26 ноября в штабе АТО сообщили, что за сутки в результате обстрелов в зоне АТО погибли двое украинских военных, двое - ранены, еще двое получили боевые травмы.

Украинская правда  

Темы: ОБСЕ "ЛНР" Вооруженные силы
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