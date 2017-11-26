Международная ассоциация продлила санкции против российских легкоатлетов

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 20:58

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. 

Об этом сообщили в IAAF, пише Интерфакс.

"Совет IAAF подтвердил рекомендацию рабочей группы по восстановлению членства России о невосстановлении данной организации", - заявили в ассоциации. 

В российской федерации "выразили сожаление" в связи с таким решением IAAF. 

Как известно, IAAF приостановила членство российской федерации в 2015 году в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

В августе 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже продлевала приостановку членства ВФЛА на конгрессе в Лондоне.

Темы: спорт Росcия санкции
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