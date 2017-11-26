Под Киевом активистов "Руха визволення" остановил кордон полиции - Семенченко

Под Киевом активистов "Руха визволення", которые ехали в столицу из Житомира, остановил кордон полиции.

Об этом, вечером 26 ноября заявил нардеп Семен Семенченко, который является одним из участников акции под Верховной Радой.

По словам Семенченко, в Житомире эти активисты блокировали "контрабандную схему Петра Порошенко и Виктора Медведчука".

Он также заявил, что воспринимает блокирование полицией как "очередную попытку задержания активистов" и напомнил о задержании Анатолия Виногродская, Александра Новикова и Леонида Литвиненко.

"Активисты - в полной боевой готовности и готовы защитить себя", - заявил Семенченко.

На месте события находится начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Позже кордон полиции покинул место события, а участники колонны, следовавшей из Житомира, смогли проехать дальше.

В свою очередь спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил в комментарии УП, что "силы полиции обеспечивают правопорядок и общественную безопасность".

"Ничего удивительного в том, что в нынешней ситуации во время АТО в стране есть пункты контроля и пропуска ... Всюду, где существует оперативная необходимость, существуют и пункты контроля", - отметил Шевченко.

Скриншоты с прямой трансляции

Как известно, ранее бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году. Суд над Новиковым состоялся после того, как 24 ноября "Рух визволення" заявил о его похищении.

Кроме того позже "Рух визволення" заявил, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

В полиции заявили, что Виногродский задержан в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

26 ноября стало известно, что в Новоград-Волынском задержали еще одного активиста "Руха визволення", добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко.

Украинская правда