На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали около 24 тысяч человек

На Бали из-за извержения вулкана Агунг эвакуировали около 24 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Также в связи с ЧП отменены авиаполеты над островом, поскольку облако пепла от Агунга высотой в тысячи метров, направляется на восток и юго-восток вдоль архипелага.

Отмечается, что жители были эвакуированы из 224 населенных пунктов по всему острову.

Crazy footage of #GunungAgung volcano erupting on #Bali today. Stay safe my Bali peeps. pic.twitter.com/Do9Qnf5yyn