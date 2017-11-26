Мэр Днепра рассказал о "периодах отношений" с Коломойским

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что с олигархом Игорем Коломойским у него были "периоды отношений", но сейчас эти отношения приобрели "несколько другой характер".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" 26 ноября.

"Месяцев десять мы не общаемся вообще. Наверное, мы поняли, что в настоящий период мы друг в друге не нуждаемся. Я ему ничего не должен, по большому счету", – заявил он.

По словам Филатова, вместе с Коломойским он "никогда не был особо вместе".

"Да, мы знакомы, да, мы вместе работали. В своей позапозапрошлой жизни я был адвокатом группы "Приват". Но я не только был адвокатом группы "Приват", я также обслуживал все крупнейшие промышленно-финансовые группы в стране. Я знаком со всеми так называемыми олигархами, с первой десяткой Forbes - так точно. Я никогда не был сотрудником "Приватбанка". Я никогда не был у Игоря Валериевича на побегушках", – заявил он.